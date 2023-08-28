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        Uşak'ta etkili olan dolu yağışı mahalle sakinlerini korkuttu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:33 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:38
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        Uşak'ta etkili olan dolu yağışı mahalle sakinlerini korkuttu
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        UŞAK (AA) - Uşak'ta dün gece etkili olan dolu yağışı, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

        Kent merkezindeki Dikilitaş Mahallesi'nin Birinci Koray, Üçüncü Tolga, Beşinci Tolga ve Altıncı Tolga sokaklarında gece saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

        Nohut iriliğinde düşen dolu, buz tabakasının oluşmasına yol açtı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Uşak Belediyesi ekipleri sevk edildi. Dolu birikintileri, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek temizlendi.

        Altıncı Tolga Sokak sakinlerinden 58 yaşındaki Ayşe Gök, dolu yağışı nedeniyle korktuklarını söyledi.

        Gök, "Hayatımda böyle bir şey görmedim. Korktum, hüngür hüngür ağladım. 'Allah'ım ev gitti galiba.' dedim." diye konuştu.

        Aynı sokakta ikamet eden 80 yaşındaki Fatma Akduman da ilk kez böyle bir dolu yağışına tanık olduğunu dile getirdi.

        Beşinci Tolga Sokak sakinlerinden 56 yaşındaki İsa Akduman ise "Dolu, adeta taş gibiydi." dedi.

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