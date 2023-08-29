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        Uşak'ta "Zafere Doğru Ezelden Ebede" etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 01:11 Güncelleme: 29.08.2023 - 01:11
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        Uşak'ta "Zafere Doğru Ezelden Ebede" etkinliği düzenlendi
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        UŞAK (AA) - Uşak'ta, Büyük Taarruz'un 101. yılı dolayısıyla düzenlenen "Zafere Doğru Ezelden Ebede" etkinliği kapsamında konser verildi, dramatik dans gösterisi sahnelendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca kent merkezindeki Atapark'ta düzenlenen program, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ile Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu eşliğinde solist Hamdiye Erol'un verdiği Türk halk müziği konseriyle başladı.

        Konserin ardından konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, böyle bir programın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Uşak'ın Kurtuluş Savaşı'nda önemli rol üstlendiğini, Yunan komutanın Uşak'ta esir alındığını anımsatan Ergün, "Bizlere Anadolu'yu yurt yapan, 1071 Malazgirt Savaşı'nın kahraman komutanı Alparslan ile bu topraklara biz kilidi açtık ve girdik. Bundan yaklaşık 900 yıla yakın bir zaman sonra tekrar bizi bu topraklardan yok etmek isteyen bütün Batılı, bütün emperyalist güçlere karşı 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'la yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazandığımız büyük zaferle Anadolu'nun kapılarını, bu millete bir kez daha kalıcı yurt olarak gösterecek cesareti hep birlikte gösterdik." diye konuştu.

        Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da şunları kaydetti:

        "1071'de Malazgirt'teki büyük zaferle başlayan Anadolu'nun Türk yurdu olması Büyük Taarruz'la birlikte bir kez daha bütün dünyaya gösterilmiş, kanıtlanmış ve inşallah başlamış olduğumuz yeni Türkiye Yüzyılı ile birlikte bundan sonra da ilanihaye olarak Anadolu ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşamaya devem edecektir. Bizler, özellikle de gençlerimize milli manevi duyguları aşılamak için bu tarz etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bundan sonra da Bakanlığımızın da destekleriyle inşallah Uşaklı hemşehrilerimizi böyle güzel programlarla buluşturmak dileğiyle."

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ise Büyük Taarruz'un, ülkenin geleceği için binlerce şehidin birlik ve beraberlik ruhu içinde bağımsızlık meşalesini sonsuza dek sönmemek üzere yaktığı büyük zafer olduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından Devlet Halk Dansları Topluluğu sanatçıları tarafından "Zafere Doğru Ezelden Ebede" dramatik dans gösterisi gerçekleştirildi.

        Kurtuluş mücadelesinin anlatıldığı dans gösterisi meydandaki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

        Programın ardından Uşak Valisi Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, sanat yönetmenlerine çiçek takdim etti.

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