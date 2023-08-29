Uşak'ta refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek, 3 kişi yaralandı
UŞAK (AA) - Uşak'ta refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen M.T. (32) yönetimindeki 34 RFT 81 plakalı otomobil, Yenişehir köyü yakınlarında refüje çarptı.
Kazada sürücünün yanı sıra eşi E.B.T. (32) ile 1 yaşındaki bebekleri A.L.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.