Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:50 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        UŞAK (AA) - Uşak'ta refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen M.T. (32) yönetimindeki 34 RFT 81 plakalı otomobil, Yenişehir köyü yakınlarında refüje çarptı.

        Kazada sürücünün yanı sıra eşi E.B.T. (32) ile 1 yaşındaki bebekleri A.L.T. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        "Gaz maskesi dağıtsınlar"
        "Gaz maskesi dağıtsınlar"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İnternet kullanım oranı yüzde 87,1
        İnternet kullanım oranı yüzde 87,1
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        55 yıllık karısını öldürdü! İfadesi çıldırttı
        55 yıllık karısını öldürdü! İfadesi çıldırttı
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi

        Benzer Haberler

        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta "Zafere Doğru Ezelden Ebede" etkinliği düzenlendi
        Uşak'ta "Zafere Doğru Ezelden Ebede" etkinliği düzenlendi
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak'ta etkili olan dolu yağışı mahalle sakinlerini korkuttu
        Uşak'ta etkili olan dolu yağışı mahalle sakinlerini korkuttu
        Uşak'ta çay kenarındaki seyir balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta çay kenarındaki seyir balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
        Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti