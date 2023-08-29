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        Uşak'ta tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 21:49 Güncelleme: 29.08.2023 - 21:49
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        Uşak'ta tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
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        UŞAK (AA) - Uşak'ta borç meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

        Olay yerinden kaçan M.Y. (23) İl Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Aybey Mahallesi'nde M.Y. 27 Ağustos'ta hafif ticari aracıyla seyrederken, yolda gördüğü ve aralarında borç meselesinden kaynaklı husumet bulunan Efrahim Bakan'ı, (38) çıkan tartışma sonrasında av tüfeğiyle yaralayarak kaçmıştı. Bakan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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