Uşak'ta soluk borusuna yemek kaçan kişiyi lokantada staj yapan öğrenci kurtardı

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir lokantada staj yapan aşçılık bölümü öğrencisi, soluk borusuna yemek kaçan müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Uşak Fatih Sultan Mehmet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencisi Bekir Ok (16) staj yaptığı lokantada çorba içen bir müşterin soluk borusuna yemek kaçtığını fark etti.

Müşterinin zor nefes aldığını gören Ok, yanına giderek önce sırtına vurdu. Müdahalenin yetersiz olduğunu karar veren Ok, sosyal medyadaki videodan öğrendiği Heimlich manevrasıyla müşterinin nefes borusunun açılmasını sağladı.

Ok'un müşteriye müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bekir Ok, AA muhabirine, mangal kömürünün küllerini temizlerken bir ses duyduğunu, arkasını döndüğü zaman müşterinin yemek borusuna yemek kaçtığını fark ettiğini belirtti.

Olayın şokuyla bir süre hareketsiz kaldığını anlatan Ok, şunları kaydetti:

"Sonra yanına gidip hemen müdahale etmeye çalıştım. İlk önce basit hamlelerle boğazına kaçan lokmayı çıkartmayı denedim. Müşteriyi ayağa kaldırıp Heimlich manevrası yapmaya başladım. Orada sakinliğimi koruyup benimle beraber nefes alıp, ben sıktığım anda nefesini vermesini istedim. Sakinlikle manevrayı uygulayarak belki de müşterimizi ölümden kurtardım. O an çok heyecanlandım. Sosyal medyada karşıma çıkan 2-3 dakikalık temel eğitim videolarıyla birisinin hayatını kurtarabileceğimi asla düşünmezdim."

Lokanta sahibi Ozan Öksüz de Bekir Ok ile gurur duyduğunu belirterek, "Bizim gibi esnaflara Heimlich manevrası ve ilk yardım eğitimi verilmesi zorunlu hale getirilmelidir. Çünkü ilk 4 dakika yapılacak bir müdahale hayat kurtarabilir." dedi.

Herkes İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD) Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu ise hava yolu tıkanmalarında kişiye Heimlich manevrası uygulandığını söyledi.

Hava yolu tıkanıklığının iki çeşit olduğunu, bazen hava yolunun tam, bazen de kısmi tıkandığını belirten Rodoplu, şu bilgileri verdi:

"Tam hava yolu tıkanıklığında hiçbir açıklık kalmaksızın tıkanır. Hızla kişiye yardım etmek lazım. Aksi takdirde kişinin bilinci bulanır, oksijen alamadığı için hasta kısa sürede kaybedilir. Hemen hızlı bir şekilde Heimlich manevrası uygulamak lazım. Kısmı tıkanıklıkta ise kişinin yemek borusu yerine nefes borusuna yediği ya da içtiği bir şey kaçar, öksürmeye ve nefes darlığına neden olur. Tıkanıklık kısmi olduğu için nefes giriş ve çıkışı vardır. Bu da korkutan bir tablodur ama ölümle sonuçlanmaz."