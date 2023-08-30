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        Uşak'ta Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı yürüyüşü yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 23:33 Güncelleme: 30.08.2023 - 23:42
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        Uşak'ta Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı yürüyüşü yapıldı
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        UŞAK (AA) - Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

        Uşak Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar Atapark'ta bir araya geldi.

        Yürüyüş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde Zübeyde Hanım Caddesi'nden devam ederek 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda sona erdi.

        Yürüyüşe vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla katılırken, bazı vatandaşlar da evlerinin balkonlarından alkışlarla eşlik etti.

        15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Uşak Belediyesince havai fişek gösterisi yapıldı.

        Etkinliğe, Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve kurum müdürleri katıldı.

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