Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı

UŞAK (AA) - Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı, "Kurtuluş Korteji" etkinliği ile kutlandı.

Eski belediye binası önünde bir araya gelen vatandaşlar, 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla Atapark'ta kurulan konser alanına kadar yürüdü.

Büyük Taarruz'un gerçekleştiği Afyonkarahisar-İzmir arasındaki 350 kilometrelik mesafeyi 50 atla katetmek üzere yola çıkan ve Uşak'a ulaşan Ankara Binicilik ve Kültür Derneği üyeleri de korteje eşlik etti.

Bazı vatandaşlar, alkışlarla yol kenarından yürüyüşe destek verdi.

"Kurtuluş Korteji" sonrasında katılımcılar, Atatürk Kültür Merkezindeki "Osmanlı Belgeleriyle Uşak" isimli fotoğraf sergisini gezdi.

Yürüyüşe Uşak Valisi Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de katıldı.