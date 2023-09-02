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        Uşak'ın kurtuluşunun 101. yılı etkinliğinde Funda Arar konser verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 01:22 Güncelleme: 02.09.2023 - 01:33
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        Uşak'ın kurtuluşunun 101. yılı etkinliğinde Funda Arar konser verdi
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        UŞAK (AA) - Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, şarkıcı Funda Arar müzikseverlerle buluştu.

        Uşak Belediyesi tarafından Atapark'ta organize edilen etkinlik öncesinde konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, 101 yıl önce verilen mücadelede Uşak'ın yerinin önemli olduğunu belirtti.

        Uşak'ın 2 yıldan daha uzun bir süre düşman işgali altında kaldığını anlatan Ergün, "Bu güzel il, içinden çıkardığı kahramanlarıyla bütün halkıyla topyekun direnişiyle Kuvayımilliye'nin bir parçası oldu. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında da önemli faydalar gösterdi. Bu sebeple bugün kurtuluş günümüzü ne kadar mutlu ve coşkulu kutlarsak ne kadar eğlenirsek bizim o kadar hakkımız." dedi.

        Uşak'ta vatandaşların huzurlu, mutlu, keyifli bir yaşam sürmesini sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve şehitlere minnet duyduğunu ifade eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da "Bu vatanı hiçbir zaman düşmanlara bir daha teslim etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle sonuna kadar da sahip çıkacağız. Uşak'ımızın kurtuluşunun 101. yılı, Cumhuriyeti'mizin kuruluşunun da 100. yılını kutluyoruz. Uşak Belediyesi olarak yazı keyifli geçirmeniz için birçok etkinliğe imza attık. Bundan sonra da başta gençlerimiz ve tüm hem şehirlilerimiz için Uşak'ı daha yaşanabilir, daha güzel kılmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Etkinlikte sahne alan Funda Arar, sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı Arar'a vatandaşlar da eşlik etti.

        Arar'la sahnede şarkı söyleyen Necmiye Cavdar, yıllar önce madde bağımlısı olduğunu ve Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından tedavi edildiğini belirterek, uyuşturucu kullananların tedavi olarak bağımlılıktan kurtulabileceğini, çevredeki vatandaşların ise ön yargılarını kırmalarını istedi.

        Uşak Valisi Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, sanatçı Arar'a çeşitli hediyeler verdi.

        Konser, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

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