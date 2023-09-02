Uşak'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Uşak'ta yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
UŞAK (AA) - Uşak'ta yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Tahtakılıç Caddesi'nde ilerleyen Y.G. (23) yönetimindeki 64 BH 009 plakalı otomobil, Yaşar Akar İlkokulu Kavşağı yakınlarında, yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Y.G, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.