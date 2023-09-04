Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta sağanak etkili oldu

        Uşak'ta başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 20:37 Güncelleme: 04.09.2023 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kentte akşam saatlerinde başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

        Uşak-İzmir kara yolunda zaman zaman trafikte aksamalar yaşanırken, bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Su birikintileri nedeniyle trafiğe kapatılan kara yolu üzerindeki Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar açıldı.

        Uşak Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu noktalara müdahale etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cezanın da böylesi
        Cezanın da böylesi
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Ünlü şarkıcı ve ailesi kaza yaptı
        Ünlü şarkıcı ve ailesi kaza yaptı
        Eric Bailly Beşiktaş'a doğru!
        Eric Bailly Beşiktaş'a doğru!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        Cimbom bombayı patlattı!
        Cimbom bombayı patlattı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu

        Benzer Haberler

        Uşak'taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Uşak'taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Uşak'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Uşak'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Bakan Tekin: İmam hatip okullarını alternatif bir model olarak dünyaya suna...
        Bakan Tekin: İmam hatip okullarını alternatif bir model olarak dünyaya suna...
        Bakan Tekin, Uşak'taki ÖNDER 20. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu:
        Bakan Tekin, Uşak'taki ÖNDER 20. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu:
        Uşak'ta sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu; ev ve iş yerlerini su bastı
        Uşak'ta sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu; ev ve iş yerlerini su bastı
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Nitelikli gelecek, nitelikli insanların sırtında yü...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Nitelikli gelecek, nitelikli insanların sırtında yü...