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        Uşak'ta kaza yapan kamyonette yangın çıktı

        Uşak'ta kaza yapan kamyonette çıkan ve tarlaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 18:52 Güncelleme: 08.09.2023 - 18:52
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        Uşak'ta kaza yapan kamyonette yangın çıktı
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        Alınan bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 64 AAB 145 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı Karakuyu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

        Kazanın ardından alev alan kamyonetteki yangın, tarlaya sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi.

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