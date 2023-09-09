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        Uşak'ta patlamamış el bombası bulundu

        Uşak'ta boş bir arazide, Kurtuluş Savaşı döneminden kalma olduğu değerlendirilen, patlamamış el bombası bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 16:48 Güncelleme: 09.09.2023 - 18:17
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        Uşak'ta patlamamış el bombası bulundu
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        İlyaslı köyündeki Uzunoluk Mevkisi'nde bir arazide, patlamamış el bombası olduğu ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Uzman ekiplerce yapılan incelemede, bombanın, İngiliz yapımı, savunma tipi ve parça tesirli olduğu tespit edildi. Bombanın Kurtuluş Savaşı döneminden kalmış olabileceği değerlendirildi.

        Fünye sistemi faal olan el bombası, ekiplerce güvenli bölgede patlatılarak imha edildi.

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