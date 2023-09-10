Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ta 2 müstakil evin etkilendiği yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Giriş: 10.09.2023 - 01:59 Güncelleme: 10.09.2023 - 01:59
Elmalıdere Mahallesi Sönmez Sokak'taki kullanılmayan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki Süleyman Yılmaz'a ait müstakil eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evlerde hasar oluştu.