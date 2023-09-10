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        Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ta 2 müstakil evin etkilendiği yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 01:59 Güncelleme: 10.09.2023 - 01:59
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        Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Elmalıdere Mahallesi Sönmez Sokak'taki kullanılmayan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki Süleyman Yılmaz'a ait müstakil eve sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evlerde hasar oluştu.

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