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        Uşak'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Uşak'ta traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:39 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:46
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        Uşak'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 64 ABS 393 plakalı otomobil, merkeze bağlı İlyaslı köyü yakınlarında, karşı yönden gelen M.K. kontrolündeki 64 NB 548 plakalı traktörle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle traktör yola devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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