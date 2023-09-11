Uşak'ta KYK yurtlarına başvuran öğrencilerinin tamamı yerleşti

Uşak Valisi Turan Ergün başkanlığında Uşak Valiliği İl Özel İdaresi Özmerkez Toplantı Salonu'nda "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güvenlik, Asayiş ve Barınma Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Burada konuşan Vali Ergün, kent genelinde ilk ve orta öğretimde 366 okulda, 5 bin 312 öğretmen ve 58 bin 580 öğrencinin eğitim ve öğretim yılına başladığını söyledi.

Okulların fiziki şartlarının güçlendirilmesi için de yatırımların devam ettiğini anlatan Ergün, "Bugün geldiğimiz noktada 21 okulumuz gerek güçlendirme gerekse de 'yık yap' kapsamında yeniden yapılarak yeni eğitim öğretim yılına kazandırıldı. Bunun yanında 10 okulumuzda inşaat çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Okul yapımı noktasında hayırseverlerden ciddi destek gördüklerini dile getiren Ergün, bu konuda emeği geçenlere teşekkür etti.

Güvenlik önlemleri konusunda okulları bir, iki ve üç aşamalı risk gruplarına ayırdıklarını dile getiren Ergün, şöyle konuştu:

"Okullarımızın her biri polis ya da jandarma personelimize adeta zimmetlendi. Polis bölgesinde 5 okula sabit, 79 okula koordinasyon görevlisi olmak üzere 101 polis görevlendirmesi yaptık. Aynı şekilde jandarma bölgesinde de 115 okulda 46 koordinasyon görevlisi belirledik.Belirlenen koordinasyon görevlileri okul yöneticileri ve velilerle sürekli irtibat halinde olacak ve her hafta bir güvenlik raporu hazırlayarak yöneticilerine sunacak. Okullarımızın çevresinde öğrencilerimizi kötü alışkanlıklara sürükleyecek şüpheli kişiler mutlaka takip edilecek. Öğrencilere sigara, alkol gibi zararlı madde satışı yapan ve yapmaya teşebbüs eden iş yerleri ya da kişiler hakkında en ağır yaptırımlar tereddütsüz uygulanacak. Aynı şekilde öğrencilerimizin evlerinden alınıp, eğitim günü boyunca, akşam evlerine dönüşlerine kadar onları rahatsız edici kişi ya da faaliyete en küçük müsamaha gösterilmeyecek."

- "Hiçbir üniversite öğrencimiz açıkta kalmayacak"

Uşak Üniversitesinde öğrenci sayısının 27 bin 636'ya ulaştığını kaydeden Ergün, yeni eğitim öğretim yılının da 2 Ekim'de başlayacağını ifade etti.

Bazı basın yayın organlarında yer alan Uşak'ta üniversite öğrencilerinin kalacak yer bulamadığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uşak'ta sadece Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı KYK yurtlarının kız ve erkek toplam kapasitesi 9 bin 770. Bunların 6 bin 398'i kız, 3 bin 372'si erkek. Bu yılın başı itibariyle bizim boş kapasitemiz kız yurdunda 3 bin 42, erkek yurdunda 1713'tü, toplam 4 bin 755'ti. Bu sene ilimizde üniversiteyi kazanan öğrencilerimizin tercihleri sonucunda başvuran öğrenci sayısı kızlarda 2 bin 162, erkeklerde 1284. Toplamda 3 bin 446 öğrencimiz yurtlara başvurdu. Şu anda kız yurtlarımızda 880 yatak boş. Erkek yurtlarımızda 419 yatak boş. Toplamda 1309 yatağımız devletin resmi yurtlarında şu anda boş. Bu boşluk dururken hala 'yok Uşak'ta barına sorunu varmış', 'öğrenciler kalacak yer bulamıyormuş' bu safsatalara lütfen itibar etmeyin. Bir diğer husus, bu sadece kamu yurtları, özel yurtlarda var. Toplamda 2 bin 138 de özel yurt kapasitemiz var. Bunların şu an doluluk oranı 523, geri kalanı da boş. Bu yıl bizim yurtlara başvuran bütün öğrencilerimizin birinci fazda tamamı yerleşti. Açıkta kalan hiçbir öğrencimiz yok. Hiçbir üniversite öğrencimiz de açıkta kalmayacak. O boşluklara da biz, başvurmasa bile misafir öğrenci sıfatıyla 'ben yurtlarda kalmak istiyorum' diye geleni yerleştireceğiz."

Ergün, kente yeni gelen öğrenciler için otogarda bir karşılama noktasının oluşturulduğunu, gelen öğrencilere gitmek istediği yere kadar görevlilerin refakat edeceğini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ve okul müdürleri de katıldı.