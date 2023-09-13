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        Uşak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Uşak'ta Afganistan uyruklu 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 01:04 Güncelleme: 13.09.2023 - 01:04
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        Uşak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, Köme Mahallesi Kurt Sokak'ta Afganistan uyruklu M.T. ve R.M. ile N.H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle N.H, M.T. ve R.M'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan R.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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