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        Uşak'ta saman yüklü kamyonette yangın çıktı

        Uşak'ta seyir halinde alev alan saman yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:35 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:35
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        Uşak'ta saman yüklü kamyonette yangın çıktı
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        Uşak İzmir kara yolunda seyreden D.Ö. (57) yönetimindeki 45 HD 4238 plakalı saman yüklü kamyonet, merkeze bağlı Yenişehir köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

        Alevler kısa sürede yol kenarındaki otluk alana sıçradı.

        İhbarlar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, orman işletme ve Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

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