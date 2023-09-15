Uşak'ta saman yüklü kamyonette yangın çıktı
Uşak'ta seyir halinde alev alan saman yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Uşak İzmir kara yolunda seyreden D.Ö. (57) yönetimindeki 45 HD 4238 plakalı saman yüklü kamyonet, merkeze bağlı Yenişehir köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Alevler kısa sürede yol kenarındaki otluk alana sıçradı.
İhbarlar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, orman işletme ve Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.