Uşak'ta uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheli gözaltına alındı
Uşak'ta uyuşturucu madde ele geçirilen otomobildeki 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 16.09.2023 - 18:10 Güncelleme: 16.09.2023 - 18:10
Uşak'ta uyuşturucu madde ele geçirilen otomobildeki 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 264 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü L.Ö. gözaltına alındı.