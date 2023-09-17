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        Uşak'ta çıkan kavgada ağabeyinin tüfekle vurduğu genç öldü

        Uşak'ta gece kulübü önünde çıkan kavgada ağabeyinin tüfekle vurduğu 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 10:25 Güncelleme: 17.09.2023 - 10:25
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        Uşak'ta çıkan kavgada ağabeyinin tüfekle vurduğu genç öldü
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        Uşak'ta gece kulübü önünde çıkan kavgada ağabeyinin tüfekle vurduğu 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir gece kulübü önünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Arbede sırasında tüfekle birkaç el ateş eden Ş.E. (20), kardeşi M.E'yi (18) yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan Ş.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Öte yandan olay anının güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.

        Görüntülerde M.E'nin, sokakta bir grup kişi tarafından tartaklanması, Ş.E'nin bu kişilere doğru kısa mesafeden tüfekle ateş açması ve M.E'nin vurularak yere düşmesi yer alıyor.

        Yerde yaralı yatan kardeşinin yanında bir süre beklediği görülen Ş.E'nin, daha sonra koşarak uzaklaşması da kayıtta görülüyor.

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