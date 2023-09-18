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        GÜNCELLEME - Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 22:25 Güncelleme: 18.09.2023 - 22:29
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        GÜNCELLEME - Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Uşak'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak’taki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın, tekstil atıklarından elyaf üretim yapılan fabrikada hasara neden oldu.

        Yangının başlangıç anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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