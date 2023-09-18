GÜNCELLEME - Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 18.09.2023 - 22:25 Güncelleme: 18.09.2023 - 22:29
Uşak'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Fevzi Çakmak Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak’taki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın, tekstil atıklarından elyaf üretim yapılan fabrikada hasara neden oldu.
Yangının başlangıç anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.