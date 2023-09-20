Uşak 8. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı törenle açıldı Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılıdır. Bakanlık olarak 100. yılda yapacağımız yeni çalışmalar ve üreteceğimiz projelerle devletimize ve milletimize hayırlı hizmetlerimizi artırmak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na daha fazla katkı sağlamak arzusundayız." dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılıdır. Bakanlık olarak 100. yılda yapacağımız yeni çalışmalar ve üreteceğimiz projelerle devletimize ve milletimize hayırlı hizmetlerimizi artırmak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na daha fazla katkı sağlamak arzusundayız." dedi.

Kemalöz Çok Amaçlı Fuar alanında 8'incisi düzenlenen Uşak Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, ziyaret ettikleri bütün illerde esnafla bir araya geldiklerini, onların sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Kovid-19 salgını dönemi başta olmak üzere dünyanın muhtelif yerlerinde yaşanan çatışmalar ve gerilimlerin gıda arzının önemini bir kere daha ortaya çıkardığını anlatan Gürcan, tahıl koridorunun açılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini, bu yöndeki çalışmaların da sürdüğünü hatırlattı.

Türkiye'de 51 ilde Tarım Satış Kooperatiflerinin bulunduğunu aktaran Gürcan, "Bugün itibarıyla 20 üründe faaliyet gösteren 295 Tarım Satış Kooperatifi ve bu kooperatiflerin birçoğunun bağlı olduğu 13 Tarım Satış Kooperatifi Birliği bulunmaktadır. Bu yapılanma vasıtasıyla bugün muhtelif tarımsal üretimi ve iç pazar ihtiyaçlarımızın karşılanması sağlanmakta olup, ihtiyaca konu faaliyetler yürütülmektedir. Bununla birlikte ülkemizde hayvancılığın geliştirilmesi ve sektörün mevcut sorunların giderilmesi amacıyla ilgili konularda bakanlığımızca gerekli tüm çalışmalar yapılmaktadır." dedi.

Gürcan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde gerek tarımsal faaliyetlere gerekse hayvancılığa katkı sağlayan kooperatiflerimizin daha güvenilir, daha şeffaf yapılar olması amacıyla 2021 Ekim ayında 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda getirilen yeniliklerin arasında Kooperatif Bilgi Sistemi'nin (KOPBİS) kurulması da yer almaktadır. KOPBİS sistemindeki çalışmalar kapsamında inşallah ülkemizdeki kooperatifçiliğe önemli katkılar sağlayacağız. İçinde bulunduğumuz 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılıdır. Bakanlık olarak 100. yılda yapacağımız yeni çalışmalar ve üreteceğimiz projelerle devletimize ve milletimize hayırlı hizmetlerimizi artırmak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na daha fazla katkı sağlamak arzusundayız."

Uşak Vali Vekili Muammer Balcı da Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılında kent genelinde hayvancılık, bitkisel üretim ve kırsal kalkınma kapsamında 370 milyon 564 bin 267 lira destekleme ödemesi yaptığını söyledi.

Bu yılın 8 ayında bu rakamın 232 milyon liraya ulaştığını hatırlatan Balcı, "İl Özel İdaresi tarafından ise son üç yılda yaklaşık 11 milyon lira tutarında bir desteğimiz söz konusu olmuştur. Devletimizin sağladığı maddi destekler, gıda tarım ve hayvancılıkla ilgili kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin kazandırdığı bilgi ve becerilerle çiftçilerimizin ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkıları her yıl giderek artıyor. Bu durum da toprağımızın emek ve alın terinizi karşılıksız bırakmadığını gösteriyor." diye konuştu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise belediye olarak her zaman çiftçilerin yanında olduklarını, onların tarımsal sulama ihtiyaçlarını karşılamak için de tüm çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Programda, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da konuşma yaptı.

Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri stantları gezdi.