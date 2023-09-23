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        Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 32 kişi hastaneye başvurdu

        Uşak'ta dağıtılan hayır yemeğinden zehirlendiği öne sürülen 32 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 00:07 Güncelleme: 23.09.2023 - 00:07
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        Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 32 kişi hastaneye başvurdu
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        Uşak'ta dağıtılan hayır yemeğinden zehirlendiği öne sürülen 32 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Güre köyünde yaşayan M.Y, cuma namazının ardından merhum babası için cami çıkışında tavuklu pilav dağıttı.

        Yemeğin ardından bazı vatandaşlarda, mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.

        Haber verilmesi üzerine köye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Rahatsızlananlardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğerleri ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan 32 kişiden 21'i tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

        Öte yandan, ekiplerce dağıtılan tavuklu pilavdan incelenmek üzere numune alındı.

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