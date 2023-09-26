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        Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

        Uşak ve Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 19:44 Güncelleme: 26.09.2023 - 19:48
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        Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
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        Uşak ve Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Uşak ve Denizli'de belirlenen adreslere 41 ekip, 141 personelin katılımıyla sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi.

        Operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde narkotik köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramalarda, 18 bin 631 yeşil reçeteye tabi hap, 29 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve eroin, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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