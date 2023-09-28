Uşak'ta trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
Uşak'ta yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü 27 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Uşak'ta yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü 27 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İbrahim Tahtakılıç Caddesi'nde 2 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan Yasin Girgin (23) sevk edildiği Afyonkarahisar'daki özel bir hastanede yaşamını yitirdi.
Girgin'in cenazesinin yarın Üçkuyular köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
- Olay
İbrahim Tahtakılıç Caddesi'nde ilerleyen Yasin Girgin yönetimindeki 64 BH 009 plakalı otomobil, Yaşar Akar İlkokulu Kavşağı yakınlarında, yol kenarındaki ağaca çarpmıştı.
Çarpma sonucu yaralanan Girgin, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesineye ardından da Afyonkarahisar'daki özel bir hastaneye sevk edilmişti.