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        Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

        Uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Uşak merkezli düzenlenen operasyonda 26 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 18:05 Güncelleme: 29.09.2023 - 18:05
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        Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı
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        Uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Uşak merkezli düzenlenen operasyonda 26 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Uşak ve Denizli'de 26 Eylül'de yapılan operasyonda ilk etapta 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Gözaltı sayısı daha sonra 26'ya çıktı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 2'si savcılıkça, 7'si hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 17 zanlı ise tutuklandı.

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