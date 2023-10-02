Uşak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı Uşak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir bebek ile çocuğun da aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 02.10.2023 - 12:25 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:35 facebook

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