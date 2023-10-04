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        Uşak'ta 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği

        4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Uşak Belediyesi Hayvan Barınağı'nda etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:57 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:03
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        Uşak'ta 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği
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        4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Uşak Belediyesi Hayvan Barınağı'nda etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, belediye olarak sokak hayvanlarına daha yaşanabilir bir ortam sağlamak ve vatandaşları bilinçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Çakın, sokak hayvanlarına hizmet etmenin de önemli görevleri arasında yer aldığına işaret eden Çakın, "Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayabilirsek, onları bir hayvan dostu haline getirebilirsek inanıyorum ki burada yaptığımız çalışmalarda çok daha başarılı oluruz. Biz de çeşitli etkinliklerle ve sağlayacağımız imkanlarla bunu teşvik edeceğiz." dedi.

        Sıfır atık projesi kapsamında sokak hayvanlarına mama temin ettiklerini hatırlatan Çakın, "Atapark'taki sıfır atık marketimize plastik şişelerini, atıklarını, atık pillerini getiren vatandaşlarımıza sokak hayvanları için mama vermeye devam ediyoruz. En büyük destekçilerimiz hayvanseverlerimiz. Uşak hepimize yetecek kadar büyük, hepimizi doyuracak kadar güçlü bir şehir. Birlikte yaşamaya ve onlar için de sonuna kadar hakları olan yaşam alanlarını temin etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Çakın, konuşmasının ardından çocuklarla birlikte hayvan barınağını gezerek hayvanlara mama verdi.

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