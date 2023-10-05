Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Giriş: 05.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:33
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir otomobili kent merkezinde durdurdu.
Araçtaki aramalarda 1120 yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar esrar ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.E, sevk edildiği adliyede tutuklandı.