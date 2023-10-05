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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:33
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir otomobili kent merkezinde durdurdu.

        Araçtaki aramalarda 1120 yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar esrar ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü M.E, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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