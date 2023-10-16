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        Uşak Belediye Başkanı Çakın, Kayaağıl Termal Tesisleri'nde gazetecilerle buluştu

        Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yenilenen Uşak Belediyesi Kayaağıl Termal Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:40 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:50
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        Uşak Belediye Başkanı Çakın, Kayaağıl Termal Tesisleri'nde gazetecilerle buluştu
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        Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yenilenen Uşak Belediyesi Kayaağıl Termal Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldi.

        Mehmet Çakın, yarın yeniden hizmet vermeye başlayacak tesiste yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.

        Kentteki jeotermal kaynakları turizm açısından bir fırsat olarak gördüklerini dile getiren Çakın, "Tesiste kapsamlı bir yenileme çalışması yaptık. Yarın inşallah vatandaşlarımız tekrar tesislerimizi kullanmaya başlayacak." dedi.

        Kente değer katacak "Millet Bahçesi", "Çocuk Kent", "Çarşı Uşak" gibi büyük projeleri de hayata geçirmek için çalışmaları sürdüklerini dile getiren Çakın, şöyle konuştu:

        "Artık 5 senelik hizmet süremizin sonuna yaklaşıyoruz. 31 Mart 2024'te yine bir yerel seçim olacak. Vatandaşlarımıza söz vermiş olduğumuz işlerin ne kadarını gerçekleştirdiğimizi, vatandaşlarımıza ve şehrimize ne kadar hizmet ettiğimizin muhasebesini sadece bugün değil, göreve başladığımız andan itibaren yapıyoruz. Elbette eksik kaldığımız, geç kaldığımız yerler var. Geç kaldığımız zaman vatandaşlarımız haklı olarak sitemlerini dile getireceklerdir ama biz iyi niyetle çalışıyoruz. Zaman zaman iftiralara zaman zaman yalanlara maruz kalsak da biz bunlara hiçbir zaman kulak asmıyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz."

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