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        Uşak İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Uşak İl Koordinasyon Kurulu 2023 yılı son toplantısı, Uşak Valisi Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:48 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:56
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        Uşak İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Uşak İl Koordinasyon Kurulu 2023 yılı son toplantısı, Uşak Valisi Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

        Vali Ergün, Özmerkez'deki İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2023 yılı eylül sonu itibarıyla kent genelindeki 549 projenin 291'nin tamamlandığını, 209'unun da devam ettiğini, geri kalan projelerin bir kısmının da ihale aşamasında olduğunu söyledi.

        Projelerin toplam maliyetinin 9 milyar 631 milyon 119 bin lira olduğunu aktaran Ergün, şöyle dedi:

        "Projelerin nakdi ve fiziki gerçekleşme oranlarıyla önceki yılın aynı dönemine göre bir kıyaslama yaptığımızda ilimizdeki toplam projelerin yüzde 45 oranında nakdi, yüzde 67 oranında fiziki gerçekleşme sağladığını görüyoruz. 2022 yılında ilimizde 3 milyar 491 milyon 88 lira iken toplam proje tutarı, bu tutar yıl 2023 yılında 9 milyar 631 milyon 119 bin lira olmuştur. Bir önceki yıla göre yüzde 175'lik bir artış sağlamıştır. Yıl ödeneklerine baktığımızda 2022 yılında 857 milyon 982 bin lira olan ödenek, 2023 yılında 1 milyar 840 milyon liraya çıkmış ve yüzde 115 oranında ödenek miktarında bir artış sağlanmıştır."

        Toplantıda, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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