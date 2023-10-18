Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki iki adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 5 bin 613 yeşil reçeteye tabi hap ile 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.S, Ö.D, M.D. ve U.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.