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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:43
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki iki adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, 5 bin 613 yeşil reçeteye tabi hap ile 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.S, Ö.D, M.D. ve U.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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