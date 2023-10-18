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        Uşak'ta 18 bin 340 bandrolsüz makaron ele geçirildi

        Uşak'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda 5 bini tütünle doldurulmuş 18 bin 340 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 17:14 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:14
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        Uşak'ta 18 bin 340 bandrolsüz makaron ele geçirildi
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        Uşak'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda 5 bini tütünle doldurulmuş 18 bin 340 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, 5 bini tütünle doldurulmuş 18 bin 340 bandrolsüz makaron, 15 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 1 makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

        İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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