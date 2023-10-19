Uşak'ta kaçak sigara operasyonu Uşak'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda 16 bin 800 kaçak sigara ile 174 bin 800 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.

Uşak'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda 16 bin 800 kaçak sigara ile 174 bin 800 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarayaltı Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 16 bin 800 kaçak sigara ile kaçak sigara imalatında kullanılan 174 bin 800 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.