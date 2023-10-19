Uşak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi Uşak Valisi Turan Ergün ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Uşak Valisi Turan Ergün ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Atapark'taki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Vali Ergün, tüm muhtarların gününü tebrik etti.

Vatandaşların muhtarlar aracılığıyla sorunlarını yetkililere ulaştırdıklarını dile getiren Ergün, "Muhtarlar bizim en yakın çalışma arkadaşlarımızdır." dedi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını da kınayan Ergün, hayatlarını kaybedenlere rahmet diledi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise belediye olarak her zaman muhtarlarla iyi bir işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

İsrail'in saldırılarını kınayan Çakın, "Türkiye olarak dünyadaki tüm mazlumlara sahip çıkan bu politikamızın devam edebilmesi için bizlere düşen, ilimizde düzenli çalışmak, işimizi en iyi şekilde yapmak ve Türkiye Yüzyılı'nda çok daha güçlü bir Türkiye ekonomisi oluşturmak. İnsanlıktan nasibini almamış devletlerin zulümlerine engel olmak ancak o zaman mümkün oluyor." dedi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş de katıldı.