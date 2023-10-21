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        Uşak'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 08:20 Güncelleme: 21.10.2023 - 08:29
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        Uşak'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Dikilitaş Mahallesi 1. Dut Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen ve silahların kullanıldığı olayda K.Ç. (25) ile S.E. (27) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan K.Ç. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, S.E. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

        K.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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