Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        GÜNCELLEME - Uşak'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 08:20 Güncelleme: 21.10.2023 - 08:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Uşak'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Dikilitaş Mahallesi 1. Dut Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen ve silahların kullanıldığı olayda Koray Çelik (25) ile S.E. (27) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan Çelik, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, S.E. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Koray Çelik, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Öykü Arin için donör olmuştu! Başka bir çocuğu kurtaracak
        Öykü Arin için donör olmuştu! Başka bir çocuğu kurtaracak
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Uşakspor'da Nazım Gülay gitti, Rıdvan Geçkin geldi
        Uşakspor'da Nazım Gülay gitti, Rıdvan Geçkin geldi
        Uşak'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        İzmir ve çevre illerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto ed...
        İzmir ve çevre illerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto ed...
        Uşak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Uşak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Uşak'ta kaçak sigara operasyonu
        Uşak'ta kaçak sigara operasyonu