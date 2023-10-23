CUMHURİYET'İN 100. YILI - 100 yıl önce kurulan şirket, şeker üretimini sürdürüyor
DOSYA HABER - MEHMET ÇALIK - Uşak'ta 1923 yılında Nuri Bey ve 50 hissedar tarafından kurulan şirket bünyesinde faaliyete başlayan Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasında üretim 1926'dan bu yana sürüyor.
Giriş: 23.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:26
DOSYA HABER - MEHMET ÇALIK - Uşak'ta 1923 yılında Nuri Bey ve 50 hissedar tarafından kurulan şirket bünyesinde faaliyete başlayan Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasında üretim 1926'dan bu yana sürüyor.
Anadolu Ajansının