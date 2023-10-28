İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Uşak'ta protesto edildi
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Uşak'ta protesto edildi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Uşak'ta protesto edildi.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve üyeleri, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda bir araya gelerek İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.
Türk ve Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, "Filistin Yalnız Değildir", "Soykırıma Hayır", "Kudüs'e Selam Direnişe Devam", "Siyonist İsrail Filistin'den Defol" yazılı dövizler taşıdı.
STK temsilcileri yaptıkları konuşmalarda, saldırıları kınayarak herkesi İsrail ürünlerini boykot etmeye davet etti.
Açıklamaların ardından bir süre sloganlar atan grup daha sonra dağıldı.