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        Uşak'ta 90 yıllık "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" fotoğrafı canlandırıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yılında Uşak'ta çekilen "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" isimli fotoğraf, 100. yıl dönümünde canlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:51 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:51
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        Uşak'ta 90 yıllık "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" fotoğrafı canlandırıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yılında Uşak'ta çekilen "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" isimli fotoğraf, 100. yıl dönümünde canlandırıldı.

        Uşak'ta 1933'te Hüseyin Kazım Özler tarafından çekilen, Milli Mücadele döneminde Anadolu insanını yansıtan, "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" fotoğrafının canlandırılması için Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları çalışma yaptı.

        Özler'in oğlu Mustafa Özler, babasının rolünü oynayarak tarihi fotoğrafı Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünde yeniden çekti.

        Mustafa Özler, yaptığı açıklamada, 90 yıllık fotoğrafta babasının rolünü oynamaktan mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek, "Bu, Uşak'a mal olmuş bir resim. Uşak'ın adını Türkiye'ye duyuran bir resim. Böyle gurur verici bir tablo Cumhuriyet'in 100. yılında tekrar canlandırıldığı için çok mutluyum." dedi.

        Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu Seçil Büyükuğurlu ise Uşaklı bir sanatçı olarak bu kareyle gurur duyduklarını, aynı ruhu yeniden canlandırmak istediklerini ifade ederek, "Yüzlerindeki ifade o zamanlarda yaşanılan mücadeleyi ve çektikleri zorlukları bize hissettiriyor." diye konuştu.

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