Uşak'ta Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla drift gösterisi yapıldı

Uşak'ta, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla drift gösterisi düzenlendi.

Uşak Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlik, 3 bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Süpermoto Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.

Farklı şehirlerden gelerek etkinliğe katılan pilotlar, özel donanımlı araçlarıyla keskin virajların yer aldığı pistte zikzaklar çizerek ve keskin dönüşler yaparak izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Pilotların gösterileri sırasında vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla pilotlara destek verirken gökyüzünde de Türk bayrağı asılı paramotorlarla gösteri yapıldı.

Etkinlikte, milli motosikletçi Asrın Rodi Pak da gösteri yaptı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yaptığı açıklamada Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde merhum Hüsnü Kazım Özler tarafından Uşak'ta çekilen "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" isimli fotoğrafın Türkiye'nin dört bir yanında bilindiğini söyleyen Çakın, "Bu fotoğrafımız gerçekten bu topraklarda nasıl bir mücadele verildiğini, Cumhuriyet'in nasıl kazanıldığını, bu milletin ne kadar büyük fedakarlık yaptığının en büyük, en güzel göstergelerinden biri. Fedakarlıkla kazandığımız Cumhuriyet'imizi ilelebet korumak ve payidar kılmak da hepimizin görevi. Biz de bunun için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Çakın, konuşmasının ardından pilotlardan Abbas Çimen'in aracına binerek drift deneyimi yaşadı.