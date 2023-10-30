Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili şehir girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Araçtaki aramada yeşil reçeteye tabi 4 bin 780 hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis, otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.