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        Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 15:33 Güncelleme: 30.10.2023 - 15:33
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        Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili şehir girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Araçtaki aramada yeşil reçeteye tabi 4 bin 780 hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Polis, otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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