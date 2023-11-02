Uşak'ta bir tırda yaklaşık 10 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi Uşak'ta bir tırda yaklaşık 10 milyon adet bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 150 kilo tütün ele geçirildi.

Uşak'ta bir tırda yaklaşık 10 milyon adet bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 150 kilo tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüpheli bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada, tırın dorsesinde kolilerin içerisinde yaklaşık 10 milyon adet bandrolsüz makaron ile 150 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü F.B, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.