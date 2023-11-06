Uşak Üniversitesindeki yabancı uyruklu öğrenciler, İsrail'i protesto etti

Uşak Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

1 Eylül Kampüsü'ndeki rektörlük binası önünde bir araya gelen, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, "Filistin halkı yalnız değildir" yazılı pankart açtı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da gösteriye katılarak öğrencilere destek verdi.

Mısırlı öğrenci Ahmet Selim, öğrenciler adına yaptığı açıklamada, üniversite eğitimlerine devam eden 49 ülkeden öğrencilerin saldırıları lanetlemek için toplandıklarını kaydetti.

Gazze'de dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işlendiğini belirten Selim, şöyle konuştu:

"İsrail'in masum sivillere yaptığı zulümler görmezden gelinemez. Filistin halkına yaşatılan bu korkunç ve çağdışı zulme, bu vahşete seyirci kalan uluslararası sivil toplulukları ve İsrail'in saldırılarına destek veren ülkeleri şiddetle kınıyoruz. İsrail devletinin günlerdir sivil halka karşı saldırıda bulunması, İsrail'in bir devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi davrandığını gözler önüne sermektedir. İsrail'i uluslararası kararlara, sözleşmelere saygı duymaya, işgal ettiği Filistin topraklarındaki yasa dışı uygulamalarını sonlandırmaya ve bölgede gerginliği ve hukuksuzluğu artıracak hareketlere son vermeye davet ediyoruz."