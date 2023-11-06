Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        İzmir'den Ankara'ya pedal çeviren Kotluk, gece aydınlatmasını bisikletindeki güneş panelinden sağlıyor

        İzmir'den, "Ata'ya Saygı Bisiklet Turu" adıyla Ankara'ya yola çıkan Orhan Kotluk (47), bisikletinin önüne yerleştirdiği güneş panelinden gece aydınlatması ve cep telefonu için kullandığı aküsünü şarj ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:16 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'den Ankara'ya pedal çeviren Kotluk, gece aydınlatmasını bisikletindeki güneş panelinden sağlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'den, "Ata'ya Saygı Bisiklet Turu" adıyla Ankara'ya yola çıkan Orhan Kotluk (47), bisikletinin önüne yerleştirdiği güneş panelinden gece aydınlatması ve cep telefonu için kullandığı aküsünü şarj ediyor.

        İzmir'den 3 Kasım'da bisikletiyle hareket eden Kotluk, 10 Kasım'da Anıtkabir'de olmayı hedefliyor. Kotluk, yolculuğu sırasında bisikletinin önüne yerleştirdiği güneş panellerinden hem telefonunu şarj ediyor hem de gece aydınlatmasında kullandığı akünün şarjını sağlıyor.

        Mola verdiği Uşak'ta AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kotluk, 10 Kasım'da Anıtkabir'de olmak için yola çıktığını söyledi.

        Yolculuğu sırasında çeşitli noktalarda mola vermeyi planladığını aktaran Kotluk, İzmir'den yanında taşıdığı Türk bayrağını Anıtkabir'e teslim ettikten sonra geri döneceğini anlattı.

        Bisikletinin önüne güneş paneli koyduğunu anlatan Kotluk, bu sayede hem telefonunu hem de gece yol aydınlatması için kullandığı akünün şarjını yaptığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı!
        Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru

        Benzer Haberler

        Uşak Üniversitesindeki yabancı uyruklu öğrenciler, İsrail'i protesto etti
        Uşak Üniversitesindeki yabancı uyruklu öğrenciler, İsrail'i protesto etti
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşakspor'da Geçkin kötü gidişe engel olamadı
        Uşakspor'da Geçkin kötü gidişe engel olamadı
        İzmir, Denizli ve Uşak'ta camilerde Gazze için dua edildi
        İzmir, Denizli ve Uşak'ta camilerde Gazze için dua edildi
        Uşakspor - Fethiyespor: 0-2
        Uşakspor - Fethiyespor: 0-2
        Uşak'ta "Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Gecesi" düzenlendi
        Uşak'ta "Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Gecesi" düzenlendi