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        Uşak Üniversitesindeki akademisyenler İsrail'i protesto etti

        Uşak Üniversitesinde görevli akademisyenler, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:27 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:32
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        Uşak Üniversitesindeki akademisyenler İsrail'i protesto etti
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        Uşak Üniversitesinde görevli akademisyenler, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        1 Eylül Kampüsü'ndeki rektörlük binası önünde bir araya gelen ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan akademisyenler "Filistin halkı yalnız değildir" pankartı açtı.

        Burada topluluk adına basın açıklamasını okuyan Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kabakcı, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce çocuk ve kadının hayatını kaybettiğini hatırlattı.

        Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işlendiğini dile getiren Kabakcı, "İsrail’in masum sivillere yaptığı zulümler görmezden gelinemez. Filistin halkına yaşatılan bu korkunç ve çağ dışı zulme, bu vahşete seyirci kalan uluslararası sivil toplulukları ve İsrail'in saldırılarına destek veren ülkeleri şiddetle kınıyoruz." dedi.

        Gösteriye katılan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise üniversitelerindeki tesislerde İsrail menşeli ürünleri boykot kararı aldıklarını bildirdi.

        Savaş, herkesi boykota çağırdıklarını belirterek "Verdiğimiz her kuruşun Filistin'in başına bir bomba olarak düşeceğini hiçbir zaman unutmayalım. Dolayısıyla bunların ürettiği malları lütfen almayalım." diye konuştu.

        Gösteriye öğrenciler de destek verdi. Açıklamanın ardından katılımcılar, Filistinliler için dua etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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