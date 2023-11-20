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        Uşak'ta sis etkili oluyor

        Uşak'ta sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:23 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:28
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        Uşak'ta sis etkili oluyor
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        Uşak'ta sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kent merkezinde sis, sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

        Etkili olan sis nedeniyle Uşak-Ankara ve Uşak İzmir kara yolunda görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Sis, kent merkezinde de bazı noktalarda görüş mesafesini azalttı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik akışının yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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