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        Uşak'ta kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı

        Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:11 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:16
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        Uşak'ta kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı
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        Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü düzenledi.

        Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplanan vatandaşlar "Kadına şiddete hayır", "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" yazılı dövizlerle İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Turan Ergün, devletin tüm kurumlarının kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

        Kentte de kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çeşitli eğitimlerin ve çalışmaların gerçekleştirildiğini anlatan Ergün, "Bu, tek başına devletin kurumlar kurarak ya da yasalar çıkartarak yapacağı bir mücadele değildir. Bu açıdan Türkiye hem mevzuat altyapısı, hem kurumsal yapılaşma anlamında iyi bir boyuta geldi. Bunu başarabilmemizin tek yolu devlet, millet, vatandaş, kurumlar, sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri... Bunların hepsi el ele vererek iş birliği halinde bu işin üstesinden gelebiliriz. Bu iş birliğini de çok şükür sağlıyoruz." diye konuştu.

        AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yasal düzenlenmeler yapıldığını, kadına birçok alanda pozitif ayrımcılık tanındığını kaydetti.

        Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak ve vatandaşların bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla çeşitli aktiviteler yaptıklarını anlattı.

        Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu söyleyen Çakın, bilinçli bireyler yetiştirmenin, şiddetin önlenmesinde en önlemli adım olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, ellerini boyaya batırdıktan sonra beyaz bez takılı panoya izlerini bıraktı, turuncu renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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