Uşak'ta motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasında

Uşak'ta motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kurtuluş Mahallesi 1 Eylül Caddesi'nde ilerleyen H.K. (17) idaresindeki 64 ADE 051 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan U.Ö'ye (65) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan U.Ö, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kaza, bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.