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        Uşak'ta motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasında

        Uşak'ta motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:37
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        Uşak'ta motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasında
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        Uşak'ta motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kurtuluş Mahallesi 1 Eylül Caddesi'nde ilerleyen H.K. (17) idaresindeki 64 ADE 051 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan U.Ö'ye (65) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan U.Ö, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bu arada, kaza, bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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