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        Uşak Belediye Başkanı Çakın, özel çocuklarla fidan dikti

        Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel gereksinimli çocuklarla fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 02.12.2023 - 12:48
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        Uşak Belediye Başkanı Çakın, özel çocuklarla fidan dikti
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        Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel gereksinimli çocuklarla fidan dikti.

        Uşak Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Çokkozlar Piknik Alanı'nda düzenlenen etkinlikte Çakın'ın özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldiği belirtildi.

        Açıklamada, burada fidanların toprakla buluşturulduğu ve dikilen her fidana da çocukların isimlerinin yazılı olduğu kağıtların asıldığı ifade edildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çakın, farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

        Kentte engellilerin ihtiyaçlarına yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Çakın, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle düzenlediğimiz bu programda özel çocuklarımızla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce onlar için hizmete açtığımız Umut Parkı'nda da bir araya gelmiş ve keyifli aktiviteler gerçekleştirmiştik. Yine aynı şekilde kent merkezinde yapımı devam eden engelsiz yaşam merkezimizin de inşallah yakın zamanda tamamlanmasıyla birlikte özel çocuklarımıza konforlu bir alan ve ailelerine nefes alabilecekleri yeni ve kapsamlı bir merkez kazandırmış olacağız." dedi.

        Çakın, belediye olarak yürüttükleri "Her Mahalleye En Az 100 Fidan" projesiyle kentin çeşitli noktalarında fidan dikimini sürdürdüklerini de kaydetti.

        Fidan dikiminin ardından etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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