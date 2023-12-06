Uşak'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Uşak'ta yalnız yaşayan 59 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Elmalıdere Mahallesi Birinci Zambak Sokak'taki müstakil bir evde yalnız yaşayan Orhan Arıkum'dan haber alamayan yakınları, durumu arkadaşı E.K'ye bildirdi.

Eve giden E.K, pencereden içeriye bakarken Arıkum'un hareketsiz şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından eve giren sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Arıkum'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arıkum'un cesedi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.